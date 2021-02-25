الجمعية الدولية للحفاظ على صور: المعالجة السريعة والحازمة للتلوث النفطي

دانت “الجمعية الدولية للحفاظ على صور” في بيان، “التسرب النفطي من الباخرة الإسرائيلية الذي ظهر على الشاطئ الممتد من صور الى الناقورة جنوبا، لا سيما على شاطئ المسبح الشعبي ضمن محمية صور”.

وتوجهت بكتاب الى رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب “الذي سبق له أن أثار هذا الموضوع مع قيادة اليونيفيل والوزارات والأجهزة المعنية”، منوهة بجهوده، متمنية عليه “حث المؤسسات الرسمية، لا سيما وزارة البيئة لإتخاذ إجراءات فورية، سريعة وتدابير عملية لإزالة التلوث النفطي في هذه المنطقة المعروفة بجمالها وصفاء مياهها ونظافة رمالها وبيئتها الطبيعية النادرة، لتفادي كارثة بيئية وصحية تهدد الحياة البحرية والتنوع البيولوجي وسلامة المواطن، خصوصا في ما يتعلق بأنشطة الصيد والسباحة”.

كما تمنت على الرئيس دياب “مطالبة “قوات الأمم المتحدة “اليونيفيل”، بالإضافة الى وضع محضر عن الكارثة البيئية الحاصلة كي يغرم الجاني بالقدر الموازي لجرمه، الطلب أيضا من المنظمة تأمين المعدات الضرورية لعملية شفط النفط الملوث وقيام عناصرها بعملية تنظيف الشواطئ وأعماق البحر، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا ولالتزام الأمم المتحدة بصيانة صور ومحيطها الأركيولوجي والبحري، بعد أن حصلت الجمعية على قرارات من مجلس الأمن ومنظمة الأونيسكو، بأن صور ومحيطها، وخصوصا أعماق بحرها، هو تراث عالمي يجب حمايته والحفاظ عليه”.

وشددت الجمعية على أن “الوقت داهم، والمعالجة السريعة والحازمة واجب جميع المعنيين لإنقاذ ما تبقى من ثروات هذا الوطن”. وأكدت استعدادها “للمساهمة بما يتوجب في إطار المساعي القائمة لحصر الأضرار”، داعية “أبناء صور الى المساهمة في إنقاذ بحرهم وشاطئهم من عبث الأعداء”.