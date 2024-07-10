الجمعية الطبية اللبنانية - الأميركية نفذت يوماً طبياً شاملاً في عكار

نفذت الجمعية الطبية اللبنانية – الأميركية يوماً طبياً وصحياً شاملاً في دارة النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس في بلدة بينو-عكار، شمل معاينات وأدوية مجانية لعدد كبير من المرضى من بلدة بينو والجوار، بإشراف الدكتور روي الهاشم وأطباء أميركيين ولبنانيين من كافة الاختصاصات.

وكان في استقبال الفريق عضو “مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان” (اميركان تاسك فورس فور ليبانون) نجاد فارس وزوجته السيدة زينة ، بحضور العميد المتقاعد وليم مجلي وكاهن رعية بينو الارثوذكسية.

ورحب فارس بالوفد، شاكراً لهم “جولاتهم في المناطق كافة وتقديمهم خدمات مجانية”، وأشار الى اننشاطه في لبنان “ليس سياسياٍ، بل خدماتياٍ، حيث نقوم يومياٍ بنشاطات لخدمة الشأن العام، ونحن هنا وسنبقى لان من ينسى أصله يكون بلا أصل، وما يقوم به الرئيس عصام فارس قلائل يستطيعون القيام به”.

بدوره، شكر الهاشم أهالي البلدة، وقال: “الرب دعانا لخدمة بلدنا مهما حصل. الكل حذرنا من المجىء الى لبنان هذه السنة وكان ردنا اننا لن نتوقف عن المجىء لأننا نساعد الناس المحتاجة ولأن رسالتنا هي رسالة الرب ولن يستطيع احد ان يوقفنا ولبنان في قلوبنا وارواحنا وكل نفس نتفسه نتنفس لبنان فيه”.

وخدمات الفريق طالت 10 بلدات لبنانية منها بلدة بينو، ونحن في دارة الرئيس عصام فارس نشعر وكأننا في منزلنا… والفريق يقدم المعاينات الطبية والادوية والمتابعة مجاناً لكل مريض.