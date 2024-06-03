الجمعية اللبنانية – السعودية: لحماية ما تبقى من مقدرات وطنية

أثنى رئيس جمعية “الصداقة اللبنانية – السعودية” نبيل الأيوبي على “دور الجيش والقوى الأمنية في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها ومستوياته”.

وأمل في بيان، “أن ينسحب ذلك على الفئات الوظيفية الرسمية المختلفة، حماية لما تبقى من مقدرات وطنية منقولة وغير منقولة بشرية وحجرية”، وقال: “لا شك في أن الإدارات اللبنانية قائمة، ولو أصاب بعضها الشلل لأسباب يراها البعض سياسية، فيما هي بعيدة عن هذا الوصف”.

أضاف: “ولو أن هناك سياسة صحيحة لما وصلنا إلى أن يكون مجلس النواب جمعية عمومية تشكل مجلس إدارة لمساهمين يسمى مجلس الوزراء، يأخذ الحقوق ويتهرب من الواجبات ليبقى بعض الوزارات رهينة الفوضى”.

وأشار إلى أن “هناك وزارات محددة تقوم بما أمكن من واجبات وبحسب القدرات المتوافرة لديها، وأبرزها وزارة الداخلية والبلديات”، لافتا إلى أن “قيادة الجيش تبقى فوق كل اعتبار ولا تحتاج إلى تنويه، في ظل قيادة حكيمة آثرت الحفاظ على لبنان وشموخ الأرز، رغم كل المحاولات الجاهدة لتقويض الدولة من قبل البعض وبوسائل عدة”,

وتحدث عن “بعض القادة المسيحيين الرافضين للمخارج الطبيعية لأسباب شخصية وضريبتها قادمة عاجلا أم آجلا، في حال لم يتم التواصل والتلاقي في ما بينهم قبل فوات الأوان”.

وأوضح أن “الجلوس وإطلاق التصريحات السياسية كالوقوف على الأطلال حاليا، فلا قيمة لها”، لافتا إلى أن “الإصبع على الجرح أساسا ولا حاجة للإشارة مجددا إليه، إذ لن يجدي سوى التواصل طالما الرؤية المصيرية واحدة حتى للقسم الأكبر من اللبنانيين”.