الجمهورية القوية: تقدمنا باقتراح قانون لتحويل مرج بسري ‏محمية

عقد عدد من نواب تكتل الجمهورية القوية مؤتمرا صحافيا في مرج بسري لإطلاق اقتراح قانون لتحويل مرج بسري إلى ‏محمية طبيعية. وفي المناسبة التي شارك فيها رئيس لجنة البيئة النيابية عضو التكتل النائب غياث يزبك والنائبان غادة ايوب ونزيه متى، أوضح رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، أننا ” نلتقي اليوم نحن وأنتم في مرج بسري الأخضر الذي هو جنة من جنات ‏ربنا على هذه الأرض والذي من واجباتنا جميعاً أن نحافظ عليها بكل ما ‏أوتينا من عمل وقوة.‏ كما نلتقي بعدما تم إيقاف مشروع لسد كان سيدمر البيئة الخضراء في هذه ‏المنطقة والأماكن الأثرية والكنيسة الأثرية”.

وأضاف “‏نلتقي اليوم اتحادات بلديات، وبلديات، ومخاتير، وأعضاء مجالس بلديات، وجمعيات بيئية وجمعيات مجتمع مدني، ومناضلين يعود لهم الفضل في أن نكون اليوم في مرج أخضر، وليس في سد ومعلم من الباطون”، متابعاً “لا أحد يدعي لا نحن ولا غيرنا أن هذا المشروع تم إيقافه بمجهوده الشخصي فمن أوقفوه هم الناس والمناضلون”.

ولفت الى أن “معارضتنا لسد بسري كانت مبنية على أمور علمية، وبعض ردود الفعل تظهر وكأننا دخلنا بموضوع بهذا الحجم وبهذا الأثر فقط من موقع كيدي، لكن في الواقع نحن عارضنا السد لأن المعطيات العلمية والبيئية والتقنية لا تسمح أن نشيد سداً، حتى أنه لم تحصل دراسة أثر بيئي له”.

وأشار الى أن “تقدمنا منذ يومين باقتراح قانون وفقاً لكل المتطلبات الجديدة التي ذكرها قانون 2019 حول إنشاء المحميات، واقتراح القانون الذي تقدمنا به يتوافق مع هذه المعطيات، وحتى نستطيع في أسرع وقت ،العمل على إقراره، ندعو الى التضامن والتعاون من أجل الخير وللمشاريع البنّاءة للتمكّن من بناء وطن، ونريد تحويل هذه المنطقة الخضراء إلى جنّة فعليّة”.

وشدد على أ ن “لا يمكن أن نحول لبنان نحو سياحة السدود، فلبنان واحات خضراء ومحمية الأرز مثال على عدد السياح الذين تستقطبهم”، مضيفاً أن “المطلوب من الجميع أن يعملوا لإقرار هذا القانون لتحويل مرج بسري لمحمية، وسيكون هناك جهد يومي حتى تحقيق هذا الموضوع”.