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"الجمهورية القوية" تقدم باقتراح تعديل قانون حول مكافحة التهريب

10 - مارس - 2021
آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 11:20 صباحًا
تكتل الجمهورية القوية

اجتماع لـ"تكتل الجمهورية القوية"- ارشيفية

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تقدم نواب تكتل الجمهورية القوية عماد واكيم، وهبي قاطيشه، انيس نصار وانطوان حبشي، باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل المادتين 358 و395 من قانون الجمارك لكون المهربين يستفيدون من الليونة في القانون المذكور خاصةً لناحية عدم إلزامية توقيفهم عند ضبطهم بالجرم المشهود، ولكون الضرر اللاحق بالاقتصاد الوطني على كافة المستويات يوجب إتخاذ الإجراءات الجذرية اللازمة التي تصون الحدود والاقتصاد في آن معاً ومنها تعديل بعض النصوص القانونية باتجاه التشدّد في مكافحة التهريب والتهرّب الجمركي وانزال العقاب بالمهربين وبمن تثبت مشاركتهم بالإضافة الى التعويض المادي المناسب.

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