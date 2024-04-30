الجمهورية القوية: لتطبيق القانون على كل أجنبي موجود بشكل غير شرعي

زار وفد من كتلة “الجمهورية القوية” ضم النواب: ستريدا جعجع، جوزيف إسحاق، الياس الخوري، نزيه متى، جهاد بقرادوني، رازي الحاج، فادي كرم، غياث يزبك، وغادة أيوب، امس السراي حيث التقوا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

وأشار مكتب النائبة ستريدا جعجع في بيان اليوم الى ان “الوفد بحث مع رئيس الحكومة ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، حيث اكد للرئيس ميقاتي ان لبنان بلد عبور وليس ابداً بلد لجوء، كما ان البلديات في المناطق التي ينشط فيها نواب التكتل تقوم بواجباتها في تنظيم هذا الوجود الا ان هذا الامر لوحده غير كاف أبداً، وعلى القوى الأمنية والأمن العام القيام بدوره الأساسي والمركزي في هذه المسألة.

لذلك تمنى الوفد على دولة الرئيس ميقاتي ، إعطاء تعليماته الواضحة لوزيري الداخلية والدفاع ، لكي يتولى كل منهما ضمن صلاحيته متابعة المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والجيش تطبيق القانون على كل اجنبي موجود بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية”.