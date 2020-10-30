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الجميل: اتهمونا بالعمالة وها هم يجلسون على مائدة الإسرائيلي!

منذ 32 دقيقة
نديم الجميل

نديم الجميل

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علق النائب المستقيل نديم الجميل على مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وعلى الإعتداء الذي تعرض له الاعلاميين من قبل عناصر من “حزب الله” خلال تغطيتهم تلك المفاوضات، وذلك من خلال تغريدة على حسابه عبر “تويتر” حيث كتب “اتهمونا بالعمالة وجيّشوا وأثاروا النعرات الطائفية وركزوا خطاباتهم على تخويننا وتخوين مقاومتنا”.

وأضاف الجميل: “دمّروا لبنان واقتصاده بسلاحهم الارهابي بحجة مقاومة إسرائيل، وها هم اليوم يفاوضون الإسرائيلي وجالسون معه على مائدة غذاء ويعتدون على الإعلاميين الذين أرادوا نقل ما يحدث في الناقورة!”.

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