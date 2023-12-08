الجميل: التخوّف من توسّع رقعة الاشتباكات "موجود".. والحلّ بيد الجيش!

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن “التخوف من توسع رقعة الاشتباكات في الجنوب موجود، لأن آلاف الإسرائيليين تركوا منازلهم في شمال إسرائيل وستكون هناك صعوبة بعودتهم إلى بيوتهم طالما التهديد من لبنان موجود، لهذا السبب نخشى أن تصرّ إسرائيل على معالجة الخطر الموجود في شمال إسرائيل”، حسب تعبيره.

الجميّل وفي حديث عبر mtv من واشنطن، قال: “إذا قام الجيش اللبناني بدوره بفرض سيادته وقراره على كامل الأراضي اللبنانية فلن يعود هناك تهديد للبنان، موضحًا أن “مشكلة التهديد للبنان تأتي من الاستفزازات المستمرة من قبل ميليشيا مسلّحة بأجندة غير لبنانية”، وفق قوله.

ولفت رئيس الكتائب إلى أن هناك تخوّفًا لدى الإدارة الأميركية من الفراغ في قيادة الجيش، وقال: “لا ننسى أن الولايات المتحدة تدعم الجيش بشكل ملحوظ بمئات ملايين الدولات في السنة، وبالتالي فإن أي اهتزاز في استقرار قيادة الجيش يشكل مشكلة كبيرة للبنان ولكل من يساعدون الجيش اللبناني، لهذا السبب موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش أساسي”.