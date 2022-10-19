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الجميل التقى ممثلة "هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان"

منذ 35 دقيقة
سامي الجميل

سامي الجميل

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ممثلة “هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان” راشيل دور ويكس ترافقها مسؤولة السياسات العامة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة المحامية لارا سعادة، وتم التداول في قضايا شؤون المرأة وحقها في المساواة وكيفية حمايتها بشكل عام من خلال التشريعات وسبل التعاون بين المنظمة الدولية وكتلة نواب الكتائب في هذا الإطار.

حضرت الاجتماع: عضوة المكتب السياسي الكتائبي لينا الجلخ، رئيسة مصلحة شؤون المرأة جيهان اسمر ونائبة رئيسة المجلس النسائي اللبناني جوزفين قديسي.

وعرض الجميل للزائرة الأممية تجربة الكتائب السباقة في اعتماد الكوتا النسائية بنسبة 30 في المائة في مكتبه السياسي ومجموعة اقتراحات القوانين التي تقدم بها حزب الكتائب والتي تناولت موضوع الكوتا النسائية على صعيد البلديات والمجالس اللامركزية وقوانين الغاء جرائم الشرف وحماية النساء من العنف الأسري والتحرش الجنسي وغيرها من البنود المميزة ضد المرأة في قوانين العقوبات والعمل وغيره.

وتم التباحث في سبل دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة العمل التشريعي في هذا الصدد.

وتناول البحث أيضا اقتراح القانون الموحد للأحوال الشخصية المدنية الذي عملت عليه منظمة “كفى” ووقع عليه رئيس الحزب الاسبوع الماضي.

كما تطرق الاجتماع الى قضايا التعامل مع الماضي والمصارحة والمصالحة وبناء السلام في لبنان واثرها على حياة النساء في لبنان.

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