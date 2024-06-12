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الجميل التقى منسقة الأمم المتحدة في لبنان

منذ 41 دقيقة
سامي الجميل

سامي الجميل

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التقى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، المنسقة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت – Jeanine Hennis – Plasschaert في زيارة تعارف، وتم عرض لمجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة.

حضر اللقاء النائب سليم الصايغ، نائب رئيس الكتائب الدكتور برنار جرباقة، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة، ورافق السفيرة في زيارتها المستشارتان لينا القدوة وليزا مور.

وكان، بحسب بيان، “شرح مسهب، لموقف الكتائب من الملفات المطروحة ولا سيما موضوع المهاجرين السوريين والانتخابات الرئاسية والحرب الدائرة في الجنوب، وتم التأكيد على ضرورة حماية سيادة لبنان وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في لبنان لاسيما الـ1701 والـ1559 ودور الأمم المتحدة في هذا الإطار”.

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