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الجميّل: الدولة بكل أجهزتها العسكرية والمدنية تحت إمرة حزب الله وسلاحه

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 21 - مارس - 2024 12:07 مساءً
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صدر عن النائب نديم الجميّل البيان التالي: “بعدما كنت قد تقدمت بطلب تجديد ١٥ رخصة حمل السلاح للمرافقين والحرس المولجين بحمايتي وحماية منازلنا من وزارة الدفاع مباشرة بعد انتهاء مدة تمديد التراخيص اي ب 1– 2- 2024”.

وأضاف: “بعد مراجعات عدة مع الجهات المختصة في مكتب وزير الدفاع ولكن من دون جدوى! قررت بتاريخ 20 -3-2024 سحب طلب تجديد التراخيص لانني لن استجدي أحداً لحمايتنا. سأستمر ومرافقيني وحراس منازلنا بحمل السلاح واستعماله من دون تراخيص، لأنه  يبدو ان المسؤولين منشغلين بتأمين الرخص والسلاح والصواريخ والأعتدة للميليشيات من  دون ان يخالفوا لهم امرا”.

وقال: “هذا هو لبنان اليوم !هذه الحادثة من أحداث كثيرة تؤكد ان الدولة بكل أجهزتها العسكرية والمدنية تحت إمرة حزب الله وسلاحه”.

وختم:”لن نركع ولن نرضخ وسنقاوم من اجل الحفاظ على امننا، وحريتنا وكرامتنا”.

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