الجميل: الدولة هي المسؤولة الأولى عن جريمة تفجير المرفأ

أشار النائب نديم الجميّل في حديث عبر kataeb.org الى أنه عند عدم تحقق العدالة بعد جريمة كجريمة مرفأ بيروت، يُفهم أن ما من محاسبة وما من مراقبة والمجرم حرّ، مشددًا على أن أول ما يجب القيام به هو المحاسبة لمعرفة من نفّذ التفجير ومن أعطى الأوامر ومن استهتر بالنيترات، مؤكدًا أنه لا بد من معرفة الحقيقة كاملة وعندها سيتحمل كل متسبّب بها مسؤوليته.

واتّهم الجميل الدولة بأنها المسؤولة الأولى عن جريمة تفجير المرفأ، وطالبها بالتعويض على جميع اللبنانيين وخاصة أهالي بيروت الذين خسروا الكثير.

وقبل دقائق من انطلاق المسيرة من فوج الاطفاء الى محيط مرفأ بيروت، أكّد الجميّل في حديث لقناة “الجديد” أن الدولة قادرة على التعويض، قائلاً: “ان لم تفعل فنحن قادرون على أخذ حقنا بأيدينا”.

وفي حديث للـ mtv، لفت الى أن الدمار الذي خلّفه انفجار المرفأ لا يزال كبيراً وخاصة في بيروت، كما وأن هناك الكثير من المواطنين فقدوا منازلهم، معتبراً أن ما نراه اليوم من تفلّت أمني في المخيمات السورية والفلسطينية هو خير دليل على ان الدولة اللبنانية لم تتعلّم شيئاً من التجارب السابقة.

وجدّد وعده بالوقوف دائماً الى جانب أهالي الضحايا عموماً وأهالي بيروت خصوصاً، وبالدعم المستمر الى حين تحقيق العدالة الكاملة.