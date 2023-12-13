الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجميل: الفراغ في قيادة الجيش هو "الخيار الأخطر والكارثة الكبرى"

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2023 12:09 مساءً
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

A A A
طباعة المقال

رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل ألّا مجال لتعيين قائد جيش جديد، في غياب رئيس للجمهورية، لذلك لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحاليّ.

وشدّد على أنّ هذا الموقف ليس شخصيًّا، بل يتعلق باحترام الدستور وباحترام صلاحيات رئيس الجمهورية.

واعتبر أنّ الخيارات الأخرى هي هروب من المسؤولية وغير دستورية، حيث ووصف الفراغ في قيادة الجيش، بالخيار الأخطر والكارثة الكبرى.

وأكّد متابعة كتلته التطورات مع أفرقاء المعارضة جميعهم، وقال: “الجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء وأولًا وزير الدفاع.”

وأعرب عن تمنّيه البت بالملف، اثر دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    وهاب: موضوع التمديد لقائد الجيش "غير محسوم بعد"
    علم القوات اللبنانية
    ردّ "عنيف" من القوات: سياسات باسيل الشخصية تضعه دائمًا في الموقع المعطل
    النائب غسان حاصباني
    حاصباني: عقد جلسة مجلس الوزراء بالتوازي مع الجلسة النيابية "أمر يثير الشكوك"

    الأكثر قراءة

    غزة تحت النار
    فيديو.. جندي إسرائيلي مصدوم لما فعلته قذائف القسام بمدرعة "النمر"!
    يوآف غالانت
    وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون على الاتفاق مع "حزب الله" ولكن.. بشرط!
    الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
    غزة تحت النار
    تصريحات مفاجئة للرئيس الأمريكي حول خلافات مع نتنياهو!