الجميل: الفراغ في قيادة الجيش هو "الخيار الأخطر والكارثة الكبرى"

رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل ألّا مجال لتعيين قائد جيش جديد، في غياب رئيس للجمهورية، لذلك لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحاليّ.

وشدّد على أنّ هذا الموقف ليس شخصيًّا، بل يتعلق باحترام الدستور وباحترام صلاحيات رئيس الجمهورية.

واعتبر أنّ الخيارات الأخرى هي هروب من المسؤولية وغير دستورية، حيث ووصف الفراغ في قيادة الجيش، بالخيار الأخطر والكارثة الكبرى.

وأكّد متابعة كتلته التطورات مع أفرقاء المعارضة جميعهم، وقال: “الجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء وأولًا وزير الدفاع.”

وأعرب عن تمنّيه البت بالملف، اثر دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.