الجميل: بأي صفة يجتمع وفيق صفا مع كبار القضاة في قصر العدل؟

سأل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، سامي الجميل في تغريدة عبر “تويتر”: “‏بأي صفة يجتمع وفيق صفا مع كبار القضاة في قصر العدل لينظر في أهم وأدق ملف ويرسل تهديداته للمحقق العدلي، في ظل سكوت مريب للرؤساء والوزراء والنواب!؟ نحمل هذه المنظومة ومن خلفها حزب الله ومن أمامها الرؤساء الثلاثة ومجالسهم التسووية الخاضعة مسؤولية عرقلة التحقيق ومسار المحاسبة”.

بأي صفة يجتمع #وفيق_صفا مع كبار القضاة في قصر العدل لينظر في أهم وأدق ملف ويرسل تهديداته للمحقق العدلي، أمام سكوت المريب للرؤساء والوزراء والنواب!؟ نحمّل هذه المنظومة ومن خلفها حزب الله ومن أمامها الرؤساء الثلاثة ومجالسهم التسووية الخاضعة مسؤولية عرقلة التحقيق ومسار المحاسبة. — Samy Gemayel (@samygemayel) September 22, 2021