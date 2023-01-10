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الجميل بعد لقائه معوّض: لا نريد رئيسًا يرقّع ويؤجل

منذ ساعة واحدة
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

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اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه ليس المهم انتخاب رئيس للجمهورية، بل أي رئيس ننتخب، مؤكدًا أنه بقدر ما لدينا هاجس ملء الفراغ لدينا هاجس أي رئيس سينتخبون، وقال:” لا نريد رئيسًا يرقع ويؤجل المشكل لـ 6 سنوات جديدة”.

الجميل شدد بعد لقاء النائب ميشال معوّض في الصيفي، على أنهم سيكثّفون لقاءاتهم مع كل أصدقائهم، لافتًا إلى التنسيق معهم في مجلس النواب للعمل من أجل إيجاد الحلول لانتخاب رئيس يليق بالبلد وبتضحيات اللبنانيين.

كما رأى أن المشكلة أن الفريق الآخر لا يقدّم مرشحًا، مشيرًا إلى ليس عملنا تقديم مرشحين آخرين لأن المسؤولية ليست علينا فلدينا مرشحنا.

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