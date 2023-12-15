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الجميل: حمينا لبنان بآخر نفس.. ولا خيار إلا بتأجيل تسريح القائد

منذ 22 دقيقة
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

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أشار رئيس الكتائب النائب سامي الجميل بعد جلسة مجلس النواب، إلى “أننا ضد التمديد بالمطلق، ولكن عندما لا يكون هناك إمكانية للتعيين لا خيار آخر لاستمرارية المؤسسة العسكرية بكل ما تمثل إلا تأجيل تسريح القائد”.

الجميل أضاف: كان يجب على الحكومة أن تقوم بالواجب انطلاقًا من مسؤولياتها بتأمين المرفق العام وبالتالي المسؤولية الأولى على مجلس الوزراء، ولكن كما عطّلوا الرئاسة عطّلوا مجلس الوزراء وطارت جلسة اليوم وأصبح الأمن القومي بخطر، وكان الخطر بتفكيك المؤسسة العسكرية، لذلك قمنا باستثناء كبير وأتينا إلى الجلسة لمنع الفراغ في مؤسسة الجيش وتأمين حماية الأمن القومي.

تابع: اليوم أعتبر أننا حمينا لبنان بآخر نفس ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يفهم الجميع أن لا لبنان من دون دولة.

الجميل شدد على أنّ “قيادة الجيش مرّت ولن نتمكن من اتخاذ قرارات من دون رأس، وتابع: : لو كان جبران باسيل حريصًا على المؤسسة العسكرية لكان أمّن استمرارية المؤسسة عبر تأجيل التسريح عبر وزير الدفاع.

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