الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجميل رداً على بري: من يحاول عزل الطائفة هو من يتمسّك بسلاحه وبارتباطه الأيديولوجي بإيران

منذ 7 دقائق
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل

A A A
طباعة المقال

تعليقًا على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر الـ MTV في الأمس، معتبرًا أن “إعادة طرح قانون الانتخاب يهدف إلى عزل طائفة، وهذا ما لن نسمح به”، وأنه لا يحق للحكومة أن ترسل قانونًا إلى مجلس النواب في ظل وجود قانون سارٍ”، توجّه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى بري كاتبًا على “إكس”:

“دولة الرئيس، بأي قاموسٍ تُعتبر ممارسة مئات آلاف اللبنانيين المغتربين، من كل الطوائف والمناطق، ودون أي تمييز، حقَّهم الدستوري في تقرير مصير بلدهم “عزل طائفة”؟

وقال: “من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة، ويتمسّك بسلاحه وبارتباطه الأيديولوجي بإيران، رغم تخلّيها عنه في أصعب الأوقات.”

وأضاف: “بكل الأحوال، رأيُك لا يمنحك الحق في منع المجلس من حسم هذا النقاش بجلسة عامة. فالمجلس، هو الذي يُمثّل جميع اللبنانيين، وهو من يملك القرار.”

    المزيد من أخبار لبنان

    حارس رئاسي يقف بجانب لوحة إعلانية لحملة الرئيس الكاميروني بول بيا في ياوندي، الكاميرون، رويترز
    اضطرابات في الإنترنت بالكاميرون وسط احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية
    المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
    قوى الأمن توقف مشتبه بها في قتل مواطنة إثيوبية.. بعد العثور على جثتها بسن الفيل
    مرفأ طرابلس
    تعيين مجلس إدارة مرفأ طرابلس.. خطوة واعدة لتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
    على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
    مبنى وزارة العدل في لبنان
    فضل شاكر من القضاء العسكري إلى المدني.. هل يُعطّل ملف "هلال حمود" إطلاق سراحه؟
    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    هكذا قرأت عين التينة مواقف باراك