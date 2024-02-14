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الجميل في ذكرى الرئيش الشهيد: لاستكمال النضال من أجل استعادة الدولة المخطوفة

منذ 14 دقيقة
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

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في الذكرى التاسعة عشرة لجريمة اغتيال رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر حسابه على منصة “أكس”: “في الذكرى التاسعة عشرة لجريمة شباط التي أدت إلى استشهاد الرئيس رفيق الحريري والوزير باسل فليحان وأكثر من ٢٠ آخرين و١٠٠ جريح، لا تزال العدالة منقوصة على الرغم من أحكام المحكمة الدولية التي حكمت على المجرم وأثبتت بالحجج والأدلة ضلوع حزب الله الذي لا يزال يحمي الجناة من العقاب ويقف خط دفاع في وجه الحقيقة ويأسرها كما يأسر الوطن بأكمله بسياساته الشمولية المدمّرة.”

وأضاف: “لا سلام ولا استقرار في لبنان من دون عدالة ومحاسبة فعلية على كل الجرائم التي ارتكبت لوضع حد نهائي لاستعمال العنف في السياسة الذي بات هو القاعدة في وطن الحرية.”

وختم: “نجدد تعازينا لعائلات الشهداء وبخاصة عائلة الرئيس الحريري وتياره وجمهوره وندعوهم لاستكمال النضال من أجل استعادة الدولة المخطوفة وتحرير قرارها من هيمنة السلاح ومنطق الميليشيات”.

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