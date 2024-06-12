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الجميل: لا يبدو أن حزب الله مستعد ووجود رئيس في بعبدا يربكه

منذ 30 دقيقة
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل

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كتب النائب سامي الجميّل على منصّة “أكس”: “لا يبدو أن حزب الله مستعد، رغم كل المبادرات الناشطة، لانتخاب رئيس طالما هو في خضم حرب مع إسرائيل؛ لأن وجود رئيس في قصر بعبدا يربكه، خصوصاً أنه سيكون على الرئيس عندها تولي التفاوض بما يحفظ مصلحة لبنان. أما اليوم، فالحزب يخوض معركة إيران في الجنوب ويستعد للتفاوض بما يحقق مصلحتها”.

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