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الجميل لرئيس وزراء المجر: نشدد على أهمية الدعم الأوروبي لحياد لبنان

منذ 54 دقيقة
النائب سامي الجميّل ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

النائب سامي الجميّل ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

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لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، إلى أنّه التقى “اليوم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية “لتجمّع أحزاب الوسط” IDC-CDI في البرلمان الأوروبي في بروكسل”، حيث تمّ البحث في آخر التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الحرب الدائرة وانعكاسها على لبنان.

الجميل أضاف في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “أكدنا خلال اللقاء أن المؤسسات اللبنانية الرسمية مسلوبة الإرادة وقرارها مرهون بمشيئة حزب الله وإيران، كما حذرنا من الانزلاق أكثر إلى حرب شاملة كونها ستقضي على ما تبقى من بلد لا يريد أبناؤه سوى العيش بسلام واسترجاع دولتهم، مشددين على أهمية الدعم الأوروبي لحياد لبنان حفاظاً على هويته”.

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