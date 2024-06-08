السبت 2 ذو الحجة 1445 ﻫ - 8 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجميل لـ"حزب الله": إن أردتم مناظرة تلفزيونية.. فأهلاً وسهلاً!

منذ 40 دقيقة
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل

A A A
طباعة المقال

توجّه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إلى حزب الله بالقول: “توجّهوا الى الكتائب مباشرةً وليس عبر الأبواق المضلّلين الذين يطّلون على الإعلام ولا يجيدون الحديث وإن أردتم مناظرة تلفزيونية فأهلاً وسهلاً نحن مستعدون ولا نخجل بتاريخنا ولا بحاضرنا ولا بمستقبلنا”.

وقال الجميل في لقاء شبابي: قرار لبنان محتلّ لذا لا يمكن القيام بالإصلاحات ولا يمكن انتخاب رئيس والبلد في حرب لم يردها وملف النازحين لا حلول له.

وأضاف “لا يمكن اتخاذ أي قرار لأن حزب الله رافض أن يكون قرار الدولة حراً وأن يكون لدينا بلدًا يعيش فيه اللبنانيون أحرارًا بكرامتهم وبأمل في المستقبل”.

وتابع “أساس المشكلة بمكان واحد فإن حرّرنا قرارنا يمكننا انتخاب رئيس جمهورية على قدر المسؤولية رجل وطني يمكنه القول “لا” عندما يتعلق الأمر بمصلحة لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    علم "حزب الله"
    حزب الله يقصف مستوطنة المالكية
    التيار الوطني الحر
    التيار الوطني الحر: للتوقّف عن تسجيل أي طالب سوري
    اللواء عماد عثمان
    اللواء عثمان: نقدّم الغالي والرخيص ونواجه التحدّيات مهما كبرت

    الأكثر قراءة

    انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
    فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
    حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة
    مسؤول كبير بحزب الله يكشف مفاجأة عن "أجهزة التجسس" الإسرائيلية قرب لبنان!
    عناصر من الشرطة الدنماركية
    رئيسة وزراء دولة أوروبية تتعرض لضرب مبرح في العاصمة!