الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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الجميل للمنسقة الأممية: لتسهيل عودة اللاجئين وتقديم الدعم لهم في بلدهم

منذ 40 دقيقة
سامي الجميّل التقى فرونتسكا

سامي الجميّل التقى فرونتسكا

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التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، قبيل سفرها إلى نيويورك لعرض تقريرها السنوي حول القرار 1701 في مجلس الأمن.

الجميل شدد خلال اللقاء على ضرورة التفريق بين الفريق الذي سعى ويسعى إلى تسهيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، بما يناسب مصلحة لبنان واللبنانيين، وبين الفريق الذي يعطل الاستحقاق لإبقاء لبنان رهينة وفرض مرشح يخدم مصالحه، مؤكدًا ضرورة أن يتخلى الطرف المعرقل عن أسلوبه ويذهب إلى انتخاب رئيس وفقًا للأصول الديمقراطية والدستور.

وفي موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، أكد الجميّل وجوب وضع خطة عملية لتسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا بالتعاون بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة، وتقديم الدعم المادي لهم في بلدهم لتشجيعهم على العودة.

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