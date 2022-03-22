نديم الجميل: ميشال عون لا يمثل لبنان

غرد النائب المستقيل، نديم الجميل عبر “تويتر” قائلا: “اغتيال قيادات لبنانية، قمة الارهاب! قتل ضابط في الجيش قمة الارهاب! الهيمنة على الدولة والمؤسسات وتدميرها، قمة الارهاب! غزوة بيروت في ٧ آب، وغزوة عين الرمانة، قمة الارهاب! عدا عن الارهاب والترهيب الفكري”!

وختم: “ميشال عون لا يمثل لبنان… ميشال عون ليس الا موفد الميليشيا الارهابية وبوقها”!

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اغتيال قيادات لبنانية، قمة الارهاب!

قتل ضابط في الجيش قمة الارهاب!

الهيمنة على الدولة والمؤسسات وتدميرها، قمة الارهاب!

غزوة بيروت في ٧ آب، وغزوة عين الرمانة، قمة الارهاب!

عدا عن الارهاب والترهيب الفكري! ميشال عون لا يمثل لبنان…ميشال عون ليس الا موفد الميليشيا الارهابية وبوقها! pic.twitter.com/s4f5uarBX1 — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) March 22, 2022

وكان رئيس الجمهورية اعتبر في حديث لصحيفة “لا ربوبليكا” الإيطالية اليوم، أن ليس لحزب الله من تأثير بأي طريقة على الواقع الامني للبنانيين في الداخل”، مشددا على أن “الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الإحتلال الإسرائيلي مكون من لبنانيين عانوا من الاحتلال و”مقاومة الاحتلال ليست إرهابا”.

الرئيس عون: مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً، وليس لحزب الله المكون من لبنانيين وحرر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي أي تأثير على الواقع الأمني الداخلي للبنانيين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 22, 2022