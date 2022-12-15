الجميل يُطالب بتحقيق سريع: الاعتداءات على اليونيفيل تزيد من عزلة لبنان

غرّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر “تويتر”، معتبرًا أنّ “الاعتداء على اليونيفيل أمر مدان ومرفوض. نطالب بإجراء تحقيق سريع لكشف المتورطين ومحاسبتهم والعمل على منع تكرار الاعتداءات التي تضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي وتزيد من عزلته. كل التعازي إلى قيادة اليونيفيل والدولة الايرلندية حكومة وشعبًا”.

كان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قد أجرى إتصالًا بالقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو، معربًا عن أسفه العميق للحادث الأليم الذي حصل مع عناصر الوحدة الإيرلندية في الآلية التابعة لقوات اليونيفيل في العاقبية ليل أمس.

سليم قدم لقائد اليونيفيل التعازي بوفاة عنصر حفظ السلام، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين الجرحى، مشيرًا إلى أنّ التحقيق الذي بوشر به سيوضح ملابسات هذه الحادثة الأليمة.

كما اتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بقائد قوات اليونيفل، حيث قدم التعزية لقيادة اليونيفيل وللكتيبة الإيرلندية قيادة وضباطًا وأفرادًا بوفاة الجندي الإيرلندي فجر اليوم، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.