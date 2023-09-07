الجميل: لبنان مخطوف من قبل حزب الله

اجتمع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مع السفير البلجيكي كوين ڤيرڤايك وجرى بحث في المستجدات في حضور عضو المكتب السياسي الكتائبي زينة حبيق، مستشار رئيس الحزب للشؤون الخارجية الدكتور ميشال أبي عبد الله، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله والعضو في الجهاز غوى القصيفي.

تمحور اللقاء وفق بيان عن إعلام الكتائب ، “حول الأزمات التي يعاني منها لبنان في ظل انسداد أفق الحلول”.

وقد أكد رئيس الكتائب لزائره أن “لبنان مخطوف من قبل حزب الله الذي استولى على المؤسسات وأخذها رهينة وأن الخروج من هذا الواقع بات أولوية مطلقة ويحتاج إلى مقاربة غير تقليدية لاستعادة قرار الدولة”.

وكان الجميّل التقى السفيرة الكندية ستيفاني ماكولم وتمت مناقشة موضوع الاستحقاق الرئاسي و”الدور التدميري الذي ينتهجه حزب الله في لبنان لاسيما أنه مدرج على لائحة التنظيمات الإرهابية في كندا “، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.