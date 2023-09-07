الخميس 22 صفر 1445 ﻫ - 7 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجميل: لبنان مخطوف من قبل حزب الله

منذ 9 دقائق
سامي الجميل

سامي الجميل

A A A
طباعة المقال

اجتمع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مع السفير البلجيكي كوين ڤيرڤايك وجرى بحث في المستجدات في حضور عضو المكتب السياسي الكتائبي زينة حبيق، مستشار رئيس الحزب للشؤون الخارجية الدكتور ميشال أبي عبد الله، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله والعضو في الجهاز غوى القصيفي.

تمحور اللقاء وفق بيان عن إعلام الكتائب ، “حول الأزمات التي يعاني منها لبنان في ظل انسداد أفق الحلول”.

وقد أكد رئيس الكتائب لزائره أن “لبنان مخطوف من قبل حزب الله الذي استولى على المؤسسات وأخذها رهينة وأن الخروج من هذا الواقع بات أولوية مطلقة ويحتاج إلى مقاربة غير تقليدية لاستعادة قرار الدولة”.

وكان الجميّل التقى السفيرة الكندية ستيفاني ماكولم وتمت مناقشة موضوع الاستحقاق الرئاسي و”الدور التدميري الذي ينتهجه حزب الله في لبنان لاسيما أنه مدرج على لائحة التنظيمات الإرهابية في كندا “، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

    المزيد من أخبار لبنان

    نقيب الصيادلة جو سلوم
    سلوم: لإطلاق سراح الوكالة الوطنية للدواء
    بالصور.. بلدية بيروت تزيل التعديات والمخالفات من الشوارع
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: ملف النزوح والمطار في الجلسة الوزارية المقبلة

    الأكثر قراءة

    علم "حزب الله"
    "حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
    جبيل
    فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!
    سارة زكريا
    نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر