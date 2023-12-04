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الجميل: لن نعود إلى زمن ولى

منذ ساعة واحدة
سامي الجميل

سامي الجميل

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كتب رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “طلائع الأقصى” في فلسطين وليس في لبنان ولا من لبنان”.

وأضاف، “لن نعود إلى زمن ولى”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس في لبنان، عن تأسيس وإطلاق “طلائع طوفان الأقصى”، مشيرة إلى أن “هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من قدرات الرجال والشباب العلمية والفنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

ودعت حركة حماس في بيانها، أبناء الشعب الفلسطيني من الشباب والرجال بالانضمام إلى “طلائع المقاومين” والمشاركة في صناعة مستقبل شعبهم، وفي تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك.

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