الجميّل استقبل السفير الفرنسي.. وهذا ما تم بحثه

منذ ساعتين
النائب سامي الجميّل والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، حيث جرى بحث في التطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

الاجتماع حضره نائب رئيس الحزب الدكتور نبيل حكيّم، عضو المكتب السياسي الدكتور الآن حكيم إضافة الى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله والمستشار السياسي في السفارة الفرنسية رومان كالفاري وتناول البحث موضوع سلاح “حزب الله” ودور لجنة متابعة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، مع التشديد على ضرورة أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وأن يُحصر السلاح بيدها وفق الدستور والقوانين اللبنانية والقرارات الدولية.

كما جرى تأكيد أهمية التزام الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة منها، ودور المجتمع الدولي، لا سيما فرنسا في الضغط على جميع الأطراف المعنيين بالمسار الدولي لضمان حسن التنفيذ، بما يشمل الجانب الإسرائيلي.

وتطرق البحث أيضاً إلى التطورات الداخلية، ولا سيما الاستحقاقات الانتخابية والإصلاحات الأساسية التي تشكّل مدخلاً أساسياً لإعادة النهوض الاقتصادي في لبنان.

