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الجميّل التقى بارولين.. ما هو موضوع النقاش؟

منذ 7 دقائق
النائب سامي الجميّل

النائب سامي الجميّل

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التقى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على مدى ساعتين من الوقت جرى في خلالهما عرض لعدد من الملفات لاسيما موضوع الشغور الرئاسي والحرب في الجنوب وانعكاسها على لبنان.

وشرح الجميّل للموفد البابوي وجهة نظر الحزب من الوضع الراهن، مؤكداً حرص “الكتائب” على انتخاب رئيس يكون قادراً على التواصل مع جميع المكوّنات، كما عرض حقيقة التعطيل الحاصل على صعيد كل المؤسسات الدستورية نتيجة تعنّت حزب الله وفريقه والهيمنة على القرارات الكبرى في لبنان.

وأكد الجميّل أيضاً أن “قضية الكتائب كانت ولا تزال الحفاظ على سيادة لبنان وتمكين قراره الحرّ، وأن هذين العنوانين سيبقيان محور كل الاستحقاقات الأخرى والتي من دونها لا يمكن الحفاظ على موقع لبنان المميّز في هذا الشرق”، متمنياً على الفاتيكان لعب دور إيجابي في هذا السياق.

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