الجميّل التقى سفير مصر: لانتخاب رئيس سياديّ.. والتأكيد على حياد لبنان

عرض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، مع سفير مصر في لبنان ياسر علوي، لآخر المستجدات في المنطقة وعلى الساحة اللبنانية، لا سيما ملف الانتخابات الرئاسية. كما اطّلع من زائره على أجواء اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس.

وخلال اللقاء الذي حضره رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ميشال أبي عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، أعاد الجميّل التذكير بأهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي لإعادة الانتظام إلى الحياة السياسية في لبنان، ووقف الفوضى المؤسساتية الناتجة عن غياب رأس الدولة.

فيما جدد الجميّل التأكيد على ضرورة انتخاب شخصية إنقاذية، سيادية وإصلاحية تتمتع بالقدرة على الغوص في كل الملفات العالقة منذ سنوات، وعلى رأسها استعادة قرار الدولة وطرح دور حزب الله والسلاح واستعادة علاقات لبنان التاريخية مع الدول الصديقة، مع التأكيد على أهمية حياد لبنان.

أما بالنسبة إلى وضع لبنان الاقتصادي والمالي المتدهور، فمن الضروري المباشرة بحملة إصلاحية شاملة تضع لبنان على سكة النهوض.