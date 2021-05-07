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الجميّل: الشعب اللبناني رهينة السلاح ورهينة طبقة سياسية شريكة مع هذا السلاح

منذ 9 ساعات
سامي الجميل

سامي الجميّل

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شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المُستقيل سامي الجميّل على أن “لبنان يمر بمرحلة صعبة جدًا ونحن بحاجة لدعم دولي ولأن يقف كل أصدقاء لبنان إلى جانبه فالشعب اللبناني رهينة السلاح ورهينة طبقة سياسية شريكة مع هذا السلاح”.

ولفت الجميل في حديث لقناة “الحدث” إلى أنه : “عندما يزور وزير خارجية فرنسا لبنان ويلتقي القوى التغييرية ويعترف بالشكل الصريح أمام كل الإعلام ان الرهان لم يعد على الطبقة السياسية فنحن نعتبر أن هذه خطوة إلى الأمام وأن لبنان لن يقوم إلا بالتغيير الحقيقي”.

وأشار إلى أن “هناك صفقة سياسية حصلت في 2016 تم بموجبها انتخاب عون رئيسا للجمهورية ونحن نحمّل كل أفرقاء التسوية المسؤولية لأنهم سمحوا لحزب الله بالإمساك بكل المؤسسات”.

وأضاف: “نريد حكومة مستقلة عن الطبقة السياسية من رأسها الى آخر وزير موجود فيها لكنّنا واقعيون ونعرف أن المجلس النيابي لا يريد هذا النوع من الحكومات من هنا يُعطّلون تشكيل الحكومة”.

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