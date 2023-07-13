الجميّل خلال لقائه السفير القطري: لبنان يرفض رئيساً يُفرض عليه

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير القطري في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية جرى خلالها بحث في آخر المستجدات لاسيما ملف الاستحقاق الرئاسي قبيل انعقاد اللجنة الخماسية في الدوحة الأسبوع المقبل.

حضر اللقاء النائبان نديم الجميّل والياس حنكش، الوزير السابق الآن حكيم، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب الدكتور ميشال ابو عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبد الله.

وشدّد رئيس الكتائب أمام زائره على “رفض وصول رئيس يفرضه حزب الله على اللبنانيين، وان لبنان يحتاج في الظروف التي يمر فيها الى رئيس يحمل مهمّة واضحة لإخراجه من الوضع الحالي ويكون متحرراً من اي شروط قد تقيده في تنفيذ مهمته”.