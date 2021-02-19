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الجميّل: عملية تسييس تحقيق "المرفأ" واضحة وذلك لشلّ السلطة القضائية

19 - فبراير - 2021
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل

رئيس حزب الكتائب سامي الجميل

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رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجمّيل، في حديث إلى “إذاعة صوت لبنان”، أن “هناك مسارين يجب اعتمادهما لإعادة التحقيق في انفجار المرفأ الى المسار الصحيح الأول دولي، وقد باشرت به الكتائب عندما تقدمت بمراجعة الى الأمم المتحدة بالموضوع والثاني محلي يسمح باستعادة القضاء حريته.”

وأكد الجميّل أن “الحزب يعمل على تحقيق المسارين على امل ان يستعيد لبنان موقعه كدولة قانون وان يستعيد اللبنانيون حقهم بالمحاسبة والعيش بكرامة وامان في بلدهم .”

ولفت إلى أن “المسارالذي سلكته القضية، من التهرب من المثول امام التحقيق الى تنحية القاضي صوان، يجعلنا نتأكد أكثر وأكثر من وجود شبهات تحوم حول التحقيق الذي يحيط به شوائب عديدة.”

وتابع: “عملية تسييس التحقيق واضحة أمام أعين اللبنانيين، وهي أشبه بالزواريب التي تعودنا عليها والتي تقود الى تحوير المسارات القضائية كما كان يجري أيام الوصاية السورية، وهو يتكرر اليوم، لشلّ السلطة القضائية ودورها الأساسي في اعادة بناء لبنان.”

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