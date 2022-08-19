الجميّل عن رفع الدولار الجمركي: ألم تتّعظوا من الخطأ الجسيم الذي ارتكبتموه في 2017؟

ينشغل اللبنانيون في الفترة الحالية بالأخبار المتدَاولة عن توجه محتمَل الى رفع الدولار الجمركي، ما سيرتّب أعباء جديدة على الناس من خلال ارتفاع إضافي للأسعار.

في هذا الإطار، علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب “سامي الجميّل” على مسألة رفع تعرفة الدولار الجمركي.

وقال في تغريدةٍ عبر حسابه على موقع تويتر: “رفع الضرائب والرسوم دون القيام بالتوازي بضبط الحدود وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنعاش الاقتصاد اللبناني وجذب الاستثمارات، سيقضي على ما تبقّى من اقتصاد وحياة في البلد”.

وسأل: “ألم تتّعظوا من الخطأ الجسيم الذي ارتكبتموه في ٢٠١٧، بالرغم من تحذيراتنا المتكررة عندما زدتم الضرائب وسرّعتم الانهيار؟”.