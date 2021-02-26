الجميّل عن موقوفي طرابلس: أطلقوا سراح الاحرار الاَن!

غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عبر تويتر فكتب: “بعد التهديدات لوسائل الإعلام، وقتل الأصوات الحرّة، وبعد توزيع تهم العمالة “والمسّ بالسلم الأهلي”، طالعتنا الدولة البوليسية عبر المحكمة العسكرية، التي كنّا قدمنا اقتراح قانون لإلغائها، بتهم وملفات جاهزة لكمّ الافواه وترهيب منتفضي طرابلس ولبنان”.

بعد التهديدات لوسائل الإعلام، وقتل الأصوات الحرّة، وبعد توزيع تهم العمالة "والمسّ بالسلم الأهلي"، طالعتنا الدولة البوليسية عبر #المحكمة_العسكرية، التي كنّا قدمنا اقتراح قانون لإلغائها، بتهم وملفات جاهزة لكمّ الافواه وترهيب منتفضي #طرابلس و #لبنان.

اطلقوا سراح الاحرار الاَن! — Samy Gemayel (@samygemayel) February 26, 2021