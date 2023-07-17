الجميّل: فليتحمل الأوروبيّون مسؤولياتهم قبل أن يُعطونا دروسًا بالإنسانية

أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل عبر “تويتر”، إلى أنّ “قدرة الاتحاد الاوروبي على استيعاب اللاجئين أكبر بكثير من لبنان، الذي لا قدرة له على تحمّل أعباء وتبعات مشاكل العالم بأكمله”.

الجميّل أضاف: “فليتحمل من صوّت لصالح التوصيات السيئة المتعلقة باللجوء السوري في البرلمان الأوروبي مسؤولياته، قبل أن يعطوا اللبنانيين دروسًا بالإنسانية”.

قدرة الاتحاد الأوروبي على استيعاب اللاجئين أكبر بكثير من لبنان الذي لا طاقة له على تحمّل أعباء مشاكل العالم بأكمله وتبعاتها. فليتحمّل من صوّتوا لصالح التوصيات السيئة المتعلقة باللجوء السوري في البرلمان الأوروبي مسؤولياتهم، قبل أن يعطوا اللبنانيين دروسًا بالإنسانية. The European… pic.twitter.com/B9EF9XYoA2 — Samy Gemayel (@samygemayel) July 17, 2023