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الجميّل: فليتحمل الأوروبيّون مسؤولياتهم قبل أن يُعطونا دروسًا بالإنسانية

منذ 9 دقائق
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

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أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل عبر “تويتر”، إلى أنّ “قدرة الاتحاد الاوروبي على استيعاب اللاجئين أكبر بكثير من لبنان، الذي لا قدرة له على تحمّل أعباء وتبعات مشاكل العالم بأكمله”.

الجميّل أضاف: “فليتحمل من صوّت لصالح التوصيات السيئة المتعلقة باللجوء السوري في البرلمان الأوروبي مسؤولياته، قبل أن يعطوا اللبنانيين دروسًا بالإنسانية”.

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