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الجميّل: لا جديد رئاسيًا.. وهوكشتاين يسعى لاتفاق يجنّب لبنان الحرب

منذ 7 دقائق
النائب سامي الجميّل

النائب سامي الجميّل

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رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن هناك “ضرورة لتشكيل جبهة في وجه حزب الله”، مشيرًا إلى أنّ الحزب يعمل منذ أشهر على إقناع الشركاء في المعارضة وبعض الشخصيات والأحزاب الحليفة، لتشكيل جبهة عريضة واسعة تضم كل من يطالب بسيادة لبنان واستقلاله، موضحًا أنّ الأمور بعد التطورات الحاصلة في الأشهر الأخيرة ساهمت بشعور سائر الفرقاء بضرورة إنشاء هكذا جبهة أو لقاء موسّع.

وأضاف الجميّل عبر “الحدث”: “نحن مستمرون بالاتصالات والمشاورات خلال الأسبوع الحالي لمحاولة بلورة هكذا جبهة وتحويلها إلى واقع سياسي ممكن أن يغيّر أي معادلة داخلية في لبنان، هذا ما نطمح إليه ونعمل لتحقيقه وهذا مشروع الكتائب منذ أكثر من خمسة أشهر”.

أضاف: “كان هناك بعض التردد أو التحفظ للوصول إلى النتيجة، ولكن الأمور إيجابية اليوم رغم التحفظات في الفترة السابقة، ولكن يبدو أن هذه التحفظات لم تعد موجودة”.

وتابع الجميّل:”لا شكّ أن هناك معارضة في لبنان ومجموعة كبيرة من النواب الذين يجتمعون في إطار تنسيق داخلي ولكن هذا الأمر غير كاف، ويجب توسيعه ليضمّ من هم ليسوا نوابًا، إنما مجموعات وشخصيات سياسية وفكرية وثقافية وصحافيون من كل الطوائف والمناطق كي يكون الصوت أوسع وأعلى”.

وعما إذا كانت هناك أي تطورات إيجابية على صعيد رئاسة الجمهورية، قال الجميّل: “لا نعتقد أن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين يبحث ملف الرئاسة، إنما الحرب ووقفها وإمكان الوصول إلى اتفاق لتجنيب لبنان أي توسيع لجبهة غزة، أما موضوع الرئاسة فحتى اللحظة لا جديد، لأن حزب الله يريد أن يفرض مرشحه ويصرّ عليه ونحن نقول فليتخلّ عنه كما تخلينا نحن عن مرشحنا لنبحث في خيارات توافقية تجمع اللبنانيين، وهو أمر يرفضه الحزب ويريد أن يفرض مرشحه بالقوة، إما أن ننتخب مرشحه لرئاسة لبنان أو لا رئيس وهذا هو المنطق الذي يتحدّث به حزب الله، وهذا مثل صارخ عندما نقول إن حزب الله يخطف الدولة والحياة الديمقراطية في لبنان”.

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