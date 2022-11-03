الجميّل: لا يحق للمجلس النيابي الشروع بأي عمل إلّا انتخاب رئيس

أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى أن “المجلس النيابي يتحول عند الفراغ الدستوري الى هيئة ناخبة، وبالتالي لا يحق له الشروع بأي عمل آخر الا انتخاب رئيس للجمهورية”.

واعتبر بعد انسحاب الكتلة من الجلسة النيابية المخصصة للنظر في رسالة الرئيس “ميشال عون” بشأن استقالة الحكومة، أنّ “الهدف من الجلسة خلق إشكالًا طائفيا بين اللبنانيين لأن المطلوب اخذ البلد الى التوترات”. وقال: “انطلاقا من هنا رفضنا هذه الجلسة بالسياسة والدستور، وانسحبنا منها اعتراضًا على عقدها، وسنواصل سعينا لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن على أن يعقد المجلس جلسات يوميا لانتاج رئيس”.

وقال: “نذكر أن في فرنسا التي كانت تطبق النظام نفسه، استمرت جلسات المجلس 6 ايام متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي يجب القيام بالامر نفسه في لبنان”.

وفي مداخلة له اثناء الجلسة، اعتبر رئيس الكتائب أنه “يجب ملء الفراغ في البلد وليس تنظيمه، والدستور يعتبر ان رئاسة الجمهورية هي موقع اساسي لتكوين السلطة والمؤسسات الدستورية، ولهذا السبب يفرض الدستور بمادتيه 74 و75 صراحة التئام المجلس لانتخاب رئيس. والمادتان تنصان على ان المجلس ملتئم حكما، وهذا يعني أن اي اجتماع للنواب تحت سقف المجلس يجب ان يكون لانتخاب رئيس دون الشروع في اي عمل آخر، وانطلاقا مما سبق لن يكون لتلاوة الرسالة اي جدوى اذا ما انصرفنا الى انتخاب رئيس للجمهورية”.