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الجميّل: لبنان في قبضة "ميليشيا" ألغت القواعد الديمقراطيّة

منذ 38 دقيقة
سامي الجميل ويوانا فرونِتسكا

سامي الجميل ويوانا فرونِتسكا

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التقى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا، وتركز البحث على موضوعي الانتخابات الرئاسية والدعوات إلى الحوار.

اللقاء حضره عضو المكتب السياسي آلان حكيم ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، وأكد خلاله الجميل على موقف الكتائب الذي يعتبر أن لبنان واقع في قبضة ميليشيا مسلحة، عطلت مؤسساته وألغت القواعد الديمقراطية فيه، وتنفذ انقلابًا موصوفًا للسيطرة على البلد.

وشرح رئيس الكتائب لفرونِتسكا أن حزب الله وحلفاءه يعملون على شراء الوقت، بانتظار تبدل موازين القوى لفرض مرشحهم لرئاسة الجمهورية وإتمام السيطرة على البلد، مؤكدًا ضرورة أن يخرج الفريق الآخر من منطق الفرض الذي ينتهجه، ويلاقي المساعي التي تبذلها المعاضة للخروج من الأفق المسدود.

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