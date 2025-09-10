الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
الجميّل لنعيم قاسم: انتهى عهد الوصاية والسلاح والدويلات

النائب سامي الجميّل

كتب رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل عبر منصة “إكس”: “لا يزال في حالة الإنكار أو الانفصال عن الواقع. شيخ نعيم انتهى عهد الوصاية والسلاح والدويلات نحن في عهد الشرعية اللبنانية”.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، توجه الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الى الداخل اللبناني بالقول “أنتظروا حتى نعالج المشكلة الخارجية وبعدها نناقش باستراتيجية أمن وطني”، لافتاً الى أن “بعض من في الداخل للأسف يعمل على الايقاع الإسرائيلي وأنا أنصحهم بأن يكونوا شركاء في الداخل وأن لا يبرروا للعدو”.

وأشار الى أن “هناك مشكلة داخلية ببعض الأشخاص الذين يريدون تسليم السلاح ومشكلة خارجية بالعدوان الإسرائيلي المستمر”، داعياً “للوحدة الوطنية ولا مجال لأي نقاش خارج استراتيجية الأمن الوطني وهي الطريق الوحيد للحل”.

وشدد على أن “استمرار المقاومة ضرورة للجميع وهي قوة لبنان”، سائلاً “الميكانيزم الموجودة هي فقط لتخبر عن أماكن وجود سلاح حزب الله ولا تقف عند الاعتداءات الإسرائيلية؟”.

وختم: “ندعوكم لأن نبني وطننا معًا وأن نكون شركاء موحدين ضد أعدائنا وهذه مسؤوليتنا جميعًا”.

