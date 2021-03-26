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الجميّل: لن نستطيع السكوت أكثر عن “تخبيصكم” منذ سنة الى اليوم

منذ 17 دقيقة
سامي الجميل

سامي الجميّل

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وجّه رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل صرخة الى المعنيين بالملف الصحي، معتبرا انه “ليس مقبولا ما يجري، فالبلد كله مفتوح والمجّمعات التجارية والمطاعم فيما لا سرير فارغا في المستشفيات”.

وسأل في كلمة على صفحته عبر “فيسبوك”: “ألا تعلمون ما يحصل في المستشفيات وأنتم قررتم فتح البلد؟”، وفيما البلد كله مفتوح، تتخذون قرارا بالإقفال في العيد فما جدواه؟”.

وقال:” اننا نفتّش عن مستشفى تستقبل مريضا انخفض معدل الاوكسيجين لديه ولا مستشفى قادرة على استقباله”.

أضاف:”صراحة “طوّلنا بالنا كتير” انطلاقا من مبدأ ان الصحة فوق السياسة ولا نريد ان نتحدث في موضوع يفسّر في السياسة ولكن لن نستطيع السكوت أكثر عن “تخبيصكم” منذ سنة الى اليوم”.

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