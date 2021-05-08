الجميّل: ما رح نترك بلدنا للزعران

أشار رئيس حزب “الكتائب” النائب المستقيل سامي الجميّل، إلى “أنّنا نحتفل بعيد العمل بأسوأ أيام يمر فيها العمل والعمال في لبنان”، وتابع: “إذا أردنا إعادة الاعتبار للعامل، يجب أن تكون عندنا دولة محترمة تفرض سيادة القانون وتؤمن الاستقرار للعمال والمستثمرين”.

وأضاف: “سنة بعد سنة، استعمل “الشباب” أموال اللبنانيين ليغطّوا فساد الدولة بمشاريع همايونية، وحكومات التسوية منذ 2016 كانت تعرف أنها تصرف أموال اللبنانيين من دون أن يرف لهم جفن”.

كما قال الجميّل: “نحنا ما رح نترك بلدنا للزعران، جرّبناهم وشفنا النتيجة، علينا أن ننظّم أنفسنا ونعمل جيداً لنستعيد الأمل ببناء لبنان أفضل وتحريره من الوصاية المفروضة عليه”، معتبراً “أنّنا قادمون على أيام صعبة جداً ورفع الدعم واستبداله بما يُسمّى بالبطاقة التموينية هو اختراع جديد لتركيع الشعب اللبناني وإذلاله”.

واشار الى ان “الطبقة الوسطى ستتحوّل الى طبقة فقيرة. الطبقة الحاكمة لا تؤتمن على البلد ومن الضروري استكمال الانتفاضة التي بدأت في الشارع في الانتخابات النيابية وعبر بناء جبهة معارضة سيادية وطنية كيانية لبنانية حقيقية تواجه “بوطة الزعران” التي تحكم البلد وهذا ما نعمل عليه. وهناك خطر اذا سحبت سياسة الدعم وتم استبدالها بالبطاقة ان يكون الهدف اختراع الية جديدة لتركيع الناس للحصول على هذه البطاقة. البطاقة التمويلية هي بطاقة الفساد وتركيع الشعب وإذلاله.”