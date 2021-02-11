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الجميّل: هناك حاجة لضغط دولي على السلطة الحالية وإيران لإعادة السيادة للبنان

11 - فبراير - 2021
سامي الجميل

سامي الجميّل

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شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المُستقيل سامي الجميّل في مقابلة مع قناة “الحدث” على أن “كل من لم يرضخ لترهيب او ترغيب حزب الله هو مهدد اليوم”، معتبراً أن “السلطة الحالية متواطئة مع حزب الله باغتيال لقمان سليم”.

وأكد الجميل على ضرورة أن تقدم السلطة الحالية الاستقالة لانها توفر الغطاء لحزب الله وشبكة الحزب الامنية تشوش وتعطل التحقيقات والتوصل للحقيقة.

وأضاف إلى أن هناك حاجة لضغط دولي على السلطة الحالية وإيران لإعادة السيادة للبنان.

وتساءل الجميل: هل مقبول اليوم ان تتشكل حكومة تحت ادارة حزب الله مرة جديدة أم يجب أن تكون حكومة متحررة من وضع يد الحزب على البلد؟

وأشار الجميل إلى أن الحريري إن لم يخضع لحزب الله فلن تتشكل الحكومة، فالمأزق واضح ولا أظن أن بامكان حل هذه المعضلة إلا بالخضوع لحزب الله.

وأكد على أن لبنان متفلّت ونحن في حالة تهديد منذ 2005، اي منذ بدأت القوى السياسية تتحرر وتحاول فرض سيادة الدولة اولا من تحرير لبنان من الاحتلال السوري وثانيا سلاح حزب الله.

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