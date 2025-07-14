الجميّل يتقدّم بإخبار ضد قيادي في حزب الله

تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، بواسطة وكيله القانوني المحامي بشير مراد، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، فيصل شكر، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكًا أو محرّضًا، وذلك بجرائم التهديد بالقتل، التحريض على العنف، إثارة النعرات الطائفية، وتعريض سلامة الدولة وسيادتها للخطر.

الإخبار، المستند إلى مضمون خطبة ألقاها شكر بتاريخ 6 تموز 2025 خلال المسيرة العاشورائية المركزية في البقاع، يتّهمه بتهديد مباشر بـ”نزع أرواح” كل من يطالب بنزع سلاح حزب الله، وتحريض على القتل باستخدام لغة دينية مشحونة، إضافة إلى تحقير فئات لبنانية وربطها بـ”العدو الصهيوني”، بحسب ما ورد في نص الخطبة المصوّرة والمرفقة بالإخبار.

واعتبر الجميّل في إخبارِه أن ما صدر عن شكر “يتجاوز حدود حرية التعبير، ويشكّل تهديدًا فعليًا للسلم الأهلي وتحريضًا واضحًا على الفتنة، والدعوة إلى التسلّح والعنف”، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقّه ومن يظهره التحقيق، ومحاكمتهم وإنزال العقوبات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.