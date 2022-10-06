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الجميّل يجدّد تأكيده ضرورة انتخاب رئيس قادر على معالجة الملفات

منذ 19 دقيقة
سامي الجميل

سامي الجميل

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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب “سامي الجميّل” في بيت الكتائب المركزي في الصيفي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير “حسام زكي” على رأس وفد ضم السفير عبد الرحمن الصلح، الوزير مفوض لمى قاسم، المستشار جمال رشدي، المستشار يوسف السبعاوي.

اللقاء حضره النائبان سليم الصايغ ونديم الجميّل والوزير السابق آلان حكيم ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله، وجرى في خلاله التأكيد على اهمية حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده لما له من انعكاسات على الوضع اللبناني.

كما جدّد رئيس الكتائب التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس قادر على جمع اللبنانيين على طاولة واحدة لمعالجة مشاكل لبنان الأساسية والملحة، بدءاً باستعادة السيادة الى ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

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