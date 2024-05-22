الجميّل يلتقي رئيس بلدية رميش لمتابعة أوضاع أهالي المنطقة الحدودية

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا رئيس بلدية رميش ميلاد العلم بحضور رئيس اقليم بنت جبيل الكتائبي شربل لوقا وأعضاء من لجنة الأقليم جوزيف وبيتر شوفاني وربيع عساف، كما حضر اللقاء رئيس مجلس الهيئات المحلية في الكتائب دكتور فوزي كلش، حيث تم عرض “للأوضاع القاسية التي يعيشها اهالي المنطقة الحدودية في ظل الحرب الدائرة والمشاكل اليومية التي يواجهونها”، بحسب بيان للحزب.

بعد اللقاء شكر العلم رئيس الحزب على دعمه الدائم لأهالي الجنوب وقال:” منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة والنائب الجميل ورؤساء الأقسام الكتائبية في قضاء بنت جبيل لم يتوانوا يوما عن الوقوف الى جانب أهلهم”، آملا ان “يحذو بقية السياسيين حذوهم”، شاكرا لرئيس الحزب المواقف التي يطلقها دعماً للأهالي في الجنوب بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص”، مشيرا الى ان “النائب لا يحتاج ليكون منتخبا من اهالي المنطقة ليقف الى جانبهم وهذا ما برهن عنه رئيس الكتائب”، متمنيا ان “تنتهي المحنة وان يزور الجميل الجنوب قريبا”.