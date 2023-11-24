الجنوب اللبناني على "كفّ هدنة".. هدوء صباحيّ حذر بعد ليل عنيف!

تعيش قرى القطاعين الغربي والأوسط منذ السابعة صباحًا، موعد بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، حالًا من الهدوء الحذر، إذ لم يسجل أي قصف معادٍ أو عمليات عسكرية.

يأتي ذلك بعدما استهدف القصف الإسرائيلي، ليلًا وسط سهل مرجعيون، وسُمِع دوي انفجارات قوية ومتتالية في أرجاء القضاء.

فيما أصيب المعاون في قوى الأمن الداخلي ك،خ. بجروح طفيفة في يده ورجله من جراء القصف الذي استهدف محيط مخفر عديسة منتصف الليل، وأدى إلى تحطم زجاج المخفر.

هذا وألقت قوات الاحتلال، فجر اليوم وليل أمس، قنابل مضيئة فوق بلدات حدودية عدة من بينها عيتا الشعب وراميا في القطاع الغربي، وفوق قضاء صور والساحل البحري، وحلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط حتى ساعات الفجر الأولى.

وسجل قصف مدفعي بعد منتصف الليل على مناطق سهل الخيام وأطراف بلدتي مركبا وكفركلا في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء أمس غارتين على بلدة عديسة قضاء مرجعيون، الأولى قرب مسجد البلدة أدت إلى أضرار كبيرة في الممتلكات والمحال، والثانية على طريق عديسة ومركبا استهدفت مستودعات للمواد الغذائية.

كما قصف جيش الاحتلال مساء أمس وحتى قبيل منتصف الليل، بمدفعيته الثقيلة وبشكل متقطع، أطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي (الناقورة، علما الشعب، الضهيرة، وجبلي اللبونة)، وأغار الطيران قبيل منتصف الليل الفائت، على أطراف بلدتي يارين ومروحين وأطراف بلدة عيتا الشعب.