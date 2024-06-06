الجنوب يشتعل.. قصف بالفسفوري وغارات عنيفة طوال الليل

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، على بلدة وادي جيلو في قضاء صور، مستهدفا منزلا غير مأهول، ما أدى الى تدميره واشتعال النيران في عدد من المنازل المحيطة بالمكان، ومستودع لادوات التنظيف والزيوت، ما ألحق الأضرار بعشرات المنازل كتكسير الزجاج والنوافذ والتصدع، بالإضافة الى اضرار جسيمة في البنى التحتية، وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

وقد هرعت الى المكان فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية والدفاع المدني اللبناني لاطفاء الحرائق المشتعلة ومعالجة الاصابات البشرية المتوسطة والطفيفة.

كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثالثة فجراً على اطراف بلدة صديقين مستهدفا منزلا ما ادى الى تدميره تدميرا كاملا والحاق اضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية.

كما تعرضت صباحاً اطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط لقصف مدفعي اسرائيلي مباشر.

وألقى العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق حتى صباح اليوم، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة.

وسبق الغارات، فجر اليوم، غارات مماثلة وقصف مدفعي عنيف معظمه بالفسفوري طاول عدداً كبيراً من قرى المنطقة الحدودية في القطاعات الثلاثة الغربي والأوسط والشرقي.

الغارات الإسرائيلية هذه جاءت بعد سلسلة عمليّات بلغ عددها عشرة نفّذها الحزب على المواقع والمستوطنات والمراكز العسكرية الإسرائيليّة في منطقة الجليل كان أبرزها بالمسيّرات الانقضاضيّة والصواريخ الموجّهة التي استهدفت قاعدة عسكرية في حرفيش، وأسفرت عن وقوع إصابات.