الجوزو: الشعوب العربية تقف وراء غزة بمواجهة أسوأ هبوط إنساني

هؤلاء الفقراء والبؤساء الذين دافعوا عن الكرامة العربية بكل شجاعة وإخلاص

حيا مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو عددًا من الدول العربية الداعمة لغزة، وقال في بيان: “تحية عربية كبرى للشهامة والمروءة والبذل والعطاء والكرم، تحية للإخوّة العربية، وعلى رأسها مصر أم الدنيا، ورمز الحضارة والثقافة والعلم، وتحية للمملكة العربية السعودية، بلد العطاء والكرم والسخاء، أما قطر فقد أثبتت أنها دولة ذات دور كبير وقامت بدور سياسي وأخوي وحضاري مبارك. ونذكر ونقدر موقف دولة الكويت التي تميزت بنخوتها ونجدتها في كل الظروف”.

أضاف: “هكذا تتجمع الشعوب العربية، وتقف وراء غزة، غزة البطولة والرجولة والصمود أمام أكبر رموز الطغيان والجبروت والاستعمار والعدوان في العالم. غزة الواقفة شوكة في حلق التاريخ الاستعماري لدول تدعي الحضارة وهي ممثلة الظلم والوحشية والتخلف والسقوط الحضاري والانحراف الأخلاقي الحاقد”.

وتابع: “غزة العروبة، وقف شعبها البطل يواجه أسوأ وأحط هبوط إنساني تمثله أميركا وخادمتها إسرائيل. لرئيس أميركي وهب السلاح الأميركي المتطور وجاء بأسطوله البحري وطائراته التي تغير وتدمر وتبيد شعبًا يبحث عن حريته، عن وطنه السليب، عن وجوده، الذي يكاد يمحى بسبب الهمجية الغربية ودول العدوان التاريخي”.

وأكد أن” إسرائيل قاعدة الهمجية الأوروبية وصنيعة الدول الغربية، واليد الملوثة بالدماء والعدوان الصارخ والجوار الغادر والخيانة. غزة الأبطال والرجال الذين صمدوا أمام همجية الاستعمار الغربي في العالم العربي ووقفوا جميعًا يقدمون الشهداء. هؤلاء الفقراء والبؤساء الذين دافعوا عن الكرامة العربية بكل شجاعة وإخلاص، تحية لغزة وأهلها وفلسطين العربية”.