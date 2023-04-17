الجوزو: يا رب خلّصنا من هذه الطغمة السيئة التي أوصلت البلد إلى قعر التاريخ

أشار مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، في تصريح، إلى أنّه “في هذه الأيام المباركة الطيبة، التي يتجه فيها المسلمون إليك رافعين الأكف يسألونك أن تنقذهم مما هم فيه، وأن تنقذ الشعب اللبناني كله من السياسيين السارقين، الذين باعوا ضمائرهم وأغرقوا لبنان في بحور الجوع والحرمان والمعاناة الشديدة”.

وأضاف: “يا رب ارحم عبادك المؤمنين من الأشرار والمنافقين والذين كانوا وراء المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني اليوم. يا رب كلنا مذنبون، وكلنا شاركنا في السكوت عن الباطل حتى استطاع تجار المصائب أن يدمروا هذا البلد بأطماعهم وجشعهم وحبهم للمال وسرقة البنوك والشعب كله دون أن يهتز لهم ضمير، يا رب حرر هذا الشعب من قاتليه وسارقيه والمتآمرين عليه، والذين يبيعون المخدرات ويسممون الشباب ويعلمونهم على الإدمان والعصيان وارتكاب المويقات. يا رب خلصنا من هذه الطغمة السيئة التي أوصلت البلد الى قعر التاريخ، وسجلت على صفحاته المؤامرات والنكايات والتعصب والتزمت والإلحاد والكفر والزندقة، وكل الأمراض القاتلة والمميتة”.

وتابع: “يا رب، في شهر رمضان المبارك، شهر الله العظيم، شهر القرآن والعبادات، شهر التوجه اليك وحدك يقفون على بابك، ويصرخون، أنقذنا يا رب، سامحنا يا رب، لأننا ننتمي إلى شعب عاش على الكراهية والحقد ضد بعضه البعض حتى الهلاك، يا رب، المؤمنون والعابدون، والصائمون والمخلصون يرفعون أصواتهم ويستغيثون بك وحدك، أن تزول هذه الحقبة من الزمن وأن يجد الفقراء، الذين يقفون على بابك، باب الرحمة والشفقة والإغاثة، وكلهم أمل بأن يذهب اللصوص إلى جهنم”.

وختم الجوزو: “ارحم لبنان يا رب، ارحم المؤمنين بك، والمحبين لك، وساعدهم على التحرر من الأحزاب والحركات التي تعصيك وتغضبك”.