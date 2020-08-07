الجيش: أعمال البحث والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة

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تستكمل قيادة الجيش أعمال البحث والإنقاذ على مدار الساعة في بقعة انفجار مرفأ بيروت بمساعدة فرق أجنبية وبالتعاون مع الدفاع المدني والصليب الأحمر وفوج الإطفاء.

وصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“تستكمل قيادة الجيش أعمال البحث والإنقاذ على مدار الساعة في بقعة انفجار مرفأ بيروت بمساعدة فرق أجنبية وبالتعاون مع الدفاع المدني والصليب الأحمر وفوج الإطفاء، وتم إنتشال ثلاث جثث ليل أمس، على أن تتابع أعمال البحث لحين العثور على جميع المفقودين”.